Ações de recolha de lixo e de sensibilização marcam Dia dos Oceanos em Cabo Verde

Campanhas de recolha de lixo, caminhadas na praia, uma exposição e uma sessão na Presidência da República, em que crianças vão entregar uma carta destinada ao secretário-geral da ONU, vão hoje assinalar o Dia dos Oceanos em Cabo Verde.Na cidade da Praia, a comemoração começa cedo, com uma mega campanha de limpeza na zona do Palmarejo Grande e na praia de Quebra Canela.Esta ação, que em Cabo Verde é promovida pela Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), está igualmente prevista para outros países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal, Guiné Bissau -- nas ilhas Canárias e no espaço da Parceria Regional para Conservação Marinha (PRCM) na África Ocidental: Senegal, Mauritânia, Gâmbia e Guiné.As comemorações prosseguem com a inauguração, pelo Presidente da República cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, de uma exposição de trabalhos de alunos alusivos ao tema.O chefe de Estado cabo-verdiano, que assume atualmente a presidência rotativa da CPLP, que tem os oceanos como um dos temas do seu mandato, será depois o anfitrião de um encontro na Presidência da República.Neste ato central das comemorações, várias crianças de escolas locais vão entregar duas cartas, uma dirigida ao Presidente da República de Cabo Verde e a outra para o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres.Música e poesia estão igualmente agendadas para a cerimónia.Na ilha de São Vicente, as comemorações vão decorrer na praia da Laginha, onde será realizada uma limpeza aquática na enseada do coral, com várias ações de sensibilização.O Ministério da Economia tem igualmente prevista a instalação de um contentor para recolha de lixo plástico.Ao longo do dia, estarão disponíveis vários especialistas, como biólogos, para esclarecimentos sobre o impacto do plástico e de outros resíduos na fauna marinha, entre outros temas.Na ilha do Sal, praia de Santa Maria, está prevista uma ação de limpeza subaquática e a instalação de um contentor para recolha de lixo plástico.