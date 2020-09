Adolescente atrai entregador de pizas para casa abandonada e mata-o durante assalto

Uma adolescente de 17 anos matou um estafeta que realizava entrega de pizzas, atraindo-o para uma casa abandonada com um pedido falso, em Lafayette, no estado norte-americano do Indiana.

A jovem, Jaelynn Billups, tentou roubar Joshua Ungersma quando este entregava a pizza, mas acabou por o atingir a tiro quando percebeu que este tentava pedir ajuda.

As autoridades encontraram o corpo de Joshua já sem vida no passado dia 31 de agosto. Também o cadáver de Alberto Vanmeter, o namorado da jovem, foi encontrado nas proximidades do local, ao lado de uma caixa de pizza, duas bebidas e dinheiro.

Acredita-se que tenha havido um confronto entre o trio, e que o estafeta terá atingido a tiro Vanmeter para se defender, num crime cujos contornos macabros ainda estão por delinear.

Jaelynn Billups está acusada do homícidio de Joshua Ungersma, de ter provocado a morte do namorado de forma indireta, de assalto à mão armada, de conspiração, furto e porte de arma ilefal.