Adolescente de 16 anos desaparecida depois de trocar mensagens com homem mais velho

Victoria Grabowski, de 16 anos, está desaparecida deste sábado, em Nova Iorque. A jovem terá embarcado este sábado no Aeroporto John F. Kennedy, na cidade dos EUA, com destino ao Reino Unido esta segunda-feira, informou a polícia.

Segundo os relatos da imprensa norte-americana, os pais da adolescente descobriram mensagens trocadas entre ela e um homem mais velho da Grã-Bretanha.

Sabe-se que Victoria pagou as passagens de avião em dinheiro, mas a família não sabe como a adolescente conseguiu o valor necessário para tal.

Arkadiusz Grabowski, tio da menina, disse ao jornal Queen News and Community (QNS) que "as mensagens mostram que ela ficou fascinada com Londres e se queria mudar para lá".

Ele disse também que as mensagens estavam num chat de grupo que envolvia mais pessoas.

De acordo com o QNS, um porta-voz do Departamento da Polícia de Nova Iorque afirmou: "Estamos a trabalhar em conjunto com a polícia do Reino Unido, mas a menos que ela nos contacte, não vamos saber muito mais".

A família partilhou várias fotografias nas redes sociais a pedir a amigos em Londres para cuidarem da adolescente e contratou um detetive privado para a encontrar.