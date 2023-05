Um homem esfaqueou mortalmente uma adolescente de 16 anos num ataque a um orfanto, esta terça-feira, em Lodz, Polónia. O agressor fez mais nove feridos.Segundo o G1, o homem foi detido e as autoridades estão a investigar as causas do incidente. De acordo com a polícia, cinco dos nove feridos precisaram de ser hospitalizados.