Um rapaz de 16 anos e um homem de 39 ficaram feridos com gravidade na sexta-feira à noite, após terem sido atacados à facada e a tiro, respetivamente. As agressões ocorreram no Pinhal Novo, Palmela, e na zona de Loures.



A agressão ao menor ocorreu pelas 22h00, na Rua João de Deus, Pinhal Novo. Segundo o próprio contou à GNR, foi atacado por dois homens, aparentando terem 30 anos, por motivos ainda por apurar, tendo sido golpeado no antebraço esquerdo.









