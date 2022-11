"Adoro o meu nariz e não o mudaria por nada": TikToker torna-se viral ao revelar caraterística facial única

Uma influencer partilhou um vídeo na plataforma TikTok onde mostra a sua caraterística facial única - o nariz. A jovem participou num desafio da rede social intitulado "tapa o que estraga a tua cara".



Segundo o jornal norte americano The New York Post, o vídeo que Tess partilhou conta já com mais de vinte e dois milhões de viasualizações. Nas imagens, a jovem aparece sentada no carro, e tapa parte do rosto com a mão, quando destapa evidencia o nariz invulgar.





Na secção de comentários, Tess escreveu: "Estou aqui para dizer que adoro o meu nariz e não o mudaria por nada".Vários internautas elogiaram a jovem pelo orgulho que demonstrou pela sua caraterística facial única. "Representa a tua etnia de uma forma bonita", comentou um dos seguidores de Tess. No seu perfil de TikTok, a jovem diz ser italiana.