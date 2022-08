Adversário pede à justiça eleitoral impugnação da candidatura de Bolsonaro à reeleição

O Partido Democrático Trabalhista, PDT, que lançou o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes como seu candidato às presidenciais brasileiras de outubro, pediu esta sexta-feira à justiça eleitoral a impugnação da candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Sondagem Datafolha desta quinta-feira mostra Bolsonaro em segundo, com 32% das intenções de voto, e Ciro em terceiro, com 7%, ambos atrás do ex-presidente Lula da Silva, que tem 47%.



Na ação instaurada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o PDT acusa Bolsonaro de crimes como abuso de poder político, divulgação de notícias falsas, denúncias infundadas contra o sistema eleitoral e propaganda antecipada que terão sido cometidos pelo governante na reunião que teve a 18 de julho em Brasília com mais de 40 embaixadores estrangeiros. No documento, o partido elenca ao todo 11 possíveis crimes praticados pelo presidente.

Nesse dia, um mês antes do início da campanha eleitoral e usando a autoridade de chefe de Estado, Bolsonaro convocou dezenas de embaixadores de países de todos os continentes para o Palácio da Alvorada e, ao lado de três generais, fez ataques cerrados à suposta vulnerabilidade das urnas eleitorais, acusou o TSE de fazer parte de uma alegada conspiração para o tirar do poder fraudando os resultados das presidenciais de outubro e insinuou mais uma vez que não reconheceria uma eventual derrota. Para o PDT, além de inúmeras mentiras proferidas na ocasião, esse evento desvirtuou o equilíbrio que deve haver entre todos os candidatos à presidência, pois Bolsonaro usou indevidamente o cargo para obter vantagem sobre os adversários.