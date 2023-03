Advogado norte-americano condenado a prisão perpétua por matar a mulher e o filho

O advogado Alex Murdaugh foi condenado, esta quinta-feira, a duas penas de prisão perpétua pelo homicídio da mulher, de 52 anos, e do filho, de 22, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América. A decisão foi anunciada depois de seis meses de julgamento. Murdaugh declarou-se inocente mas, no final, pediu desculpa a Buster, o seu outro filho."O veredito prova que ninguém - ninguém -, não importa quem seja na sociedade, está acima da lei", disse o procurador-geral do estado numa conferência de imprensa, citado pelo The New York Tmes.Maggie e Paul Murdaugh foram assassinados num canil, no interior de uma casa da família, a 7 de junho de 2021. A arma utilizada foi uma espingarda. Aquando dos crimes, Alex Murdaugh tentou criar um álibi, mandando uma mensagem à companheira a dizer que estava na casa da mãe doente, para uma visita.De notar que o norte-americano nunca chegou a assumir a culpa pela morte dos familiares. Disse que não estava no local do crime, no momento dos disparos, mas uma prova acabou por revelar que a informação seria falsa. Num vídeo, gravado na propriedade e no local onde Maggie e Paul Murdaugh foram assassinados, pôde ouvir-se e comprovar-se que o advogado estava presente naquele momento. Na gravação, foram também captados os últimos instantes da vida do filho do homicida.Depois de ter sido associado ao homicídio da mulher e do filho, Murdaugh foi expulso da ordem dos advogados. A partir daí, o perfil do suspeito começou a ser escrutinado e foram descobertas inúmeras falcatruas cometidas ao longo dos anos. O advogado foi acusado de crimes financeiros, onde extraiu cerca de 8,8 milhões de dólares. Quando confrontado sobre os delitos, Alex Murdaugh revelou ter utilizado o dinheiro para o vício em drogas.Alguns dos procuradores do caso apontaram para a possibilidade dos assassinatos terem resultado de intrigas familiares. O procurador principal, Creighton Waters, reforçou que Mudaugh contou muitas mentiras à família para encobrir os vícios. No dia dos crimes, terá sido confrontado pelo chefe de finanças com alguns dos delitos, tendo ficado numa posição fragilizada na empresa.O homicida faz parte de uma família com bastante influência no estado da Carolina do Sul, o que fez com o caso acabasse por ter uma grande repercussão, tanto nos meios de comunicação locais como internacionais.