Agente da polícia morta com faca numa esquadra em França

Um homem armado com uma faca entrou esta sexta-feira no comissariado da polícia francesa em Rambouillet, no departamento de Yvelines, arredores de Paris, matando uma agente de serviço administrativo. O atacante foi de imediato alvejado com dois disparos por um agente armado e morreu no local.









O ataque aconteceu pouco antes das 14h30. O homem atacou a funcionária, de 49 anos, quando esta entrava no edifício depois de ter ido colocar moedas no parquímetro. O atacante feriu-a com um único golpe na garganta. A agente acabaria por morrer, deixando dois filhos, com 13 e 18 anos de idade.

O autor do ataque foi Jamel G., um tunisino de 36 anos chegado a França em 2009. Ao que esta sexta-feira se sabia, estava em situação legal e não era conhecido das autoridades por qualquer crime nem por suspeitas de atividade terrorista. Apesar disso, foi iniciada de imediato uma investigação por terrorismo e horas depois eram detidas três pessoas próximas do autor do ataque.





Sobre Jamel sabe-se que era um muçulmano não praticante mas que, a partir de abril de 2020, começa a partilhar versículos do Corão nas redes sociais. Em outubro, após o homicídio do professor Samuel Paty por um islamita, mudou a foto de perfil e iniciou uma campanha sob o lema: ‘Respeitem Maomé, profeta de Deus’.