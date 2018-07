Agente russa usou sexo para espiar republicanos

Maria Butina, de 29 anos, usou sedução e paixão por armas para se tornar amante de membro da NRA, o lóbi das armas.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Ainda a braços com a polémica da cimeira demasiado amigável com Vladimir Putin, em Helsínquia, Trump diz-se ansioso por nova reunião com o líder russo e criou uma nova polémica. Um jornalista perguntou-lhe se acredita que a Rússia continua a interferir nos EUA e ele disse: "Não." A Casa Branca alega que quis dizer "não" a mais perguntas e assegura que não duvida da interferência russa.

A russa Maria Butina, detida no passado domingo e acusada de espionagem, usou o sexo e a paixão pelas armas para se infiltrar nos círculos políticos republicanos. Segundo o processo judicial, Butina, de 29 anos, aproximou-se do partido do presidente Donald Trump insinuando-se junto de homens da National Rifle Association (NRA), poderoso grupo de defesa do direito de porte de armas e grande apoiante do Partido Republicano.De acordo com a acusação, Butina vivia com um membro da NRA, que terá contactado em 2013 quando estava ainda na Rússia. Identificado apenas como ‘U.S. Person 1’ [‘Pessoa americana 1’], pensa-se que seja Paul Erickson, de 56 anos.A relação que mantinha com ele desde 2015, ano em que se mudou para os EUA, seria puramente oportunista.A russa terá por mais de uma vez mostrado desdém pelo companheiro, vendo-o como "um aspeto necessário das suas atividades". O Ministério Público diz ainda que "pelo menos uma vez, Butina ofereceu sexo a um indivíduo, que não era a ‘Pessoa 1’, em troca de um cargo num grupo de pressão".A jovem russa entrou nos EUA com visto de estudante, mas alegadamente já ao serviço da espionagem russa. O homem a quem prestava contas seria Alexander Torshin, vice-governador do Banco Central da Rússia e homem próximo do presidente Vladimir Putin, que em abril foi alvo de sanções dos EUA. No processo, Torshin não é referido, mas pensa-se que seja um dos homens "identificados como membros do FSB", serviço de espionagem russo, com os quais Butina contactava.Presente a tribunal na quarta-feira, Butina afirmou-se inocente de conspiração contra os EUA e de ser uma agente ao serviço de uma potência estrangeira, crimes que podem valer-lhe dez a 15 anos de cadeia. Devido ao risco de fuga foi detida sem direito a fiança.