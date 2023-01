Agricultor de pequena cidade norte-americana paga secretamente contas da farmácia ao mais desfavorecidos

caneta de epinefrina,

Um agricultor de uma pequena cidade no estado norte-americano do Alabama, EUA, ajudou a pagar algumas das contas que os membros mais desfavorecidos da comunidade tinham para pagar na farmácia.Os familiares de Hody Childress só souberam da atitude generosa do homem depois da sua morte, aos 80 anos de idade, no passado dia 1 de janeiro. A revelação foi feita pela farmacêutica da cidade, durante a cerimónia fúnebre.Há cerca de 10 anos atrás, Childress entrou numa farmácia da pequena cidade de Geraldine e questinou a farmacêutica se haviam famílias na cidade sem dinheiro suficiente para pagar pelos seus medicamentos. "Disse-lhe que sim. Infelizmente acontece com frequência", contou a farmacêutica ao The Washington Post. "Então ele entregou-me uma nota de 100 dólares (92 euros)".A mulher disse que Childress repetiu o ato todos os meses, durante anos, até ficar demasiado fraco, no ano passado, devido a uma doença pulmonar, que o impedia de se deslocar ao local.A filha de Childress contou ao The Washington Post que não sabia que o pai oferecia, todos os meses, dinheiro para ajudar a pagar as contas dos mais necessitados da pequena cidade, com cerca de 900 habitantes. Apesar de não saber a verdadeira razão para a atitude do pai, a filha de Childress acredita que se deve ao facto da sua mãe - mulher de Childress - ter sofrido de esclerose múltipla e ter acumulado várias contas médicas, dado o elevado preço dos medicamentos. A mulher acabou por faleceu em 1999 e o ato de generosidade de Childress começou em 2012.A filha revelou ainda que uma mulher lhe contou, recentemente, que o dinheiro do pai lhe permitiu pagar uma caneta EpiPen (para o tratamento depara o seu filho. Uma segunda mulher contou-lhe que chorou quando o farmacêutico lhe disse que havia um fundo que a ajudaria a pagar a medicação para a filha.A farmacêutica revelou ainda, à família, que Childress lhe fez um pedido, na primeira vez que entregou o dinheiro: "Não conte a ninguém de onde veio o dinheiro. Se perguntarem diga apenas que é uma bênção do Senhor"."Mantive a minha palavra e não contei a ninguém, nem mesmo à família. [Childress] Entregou-me dinheiro várias vezes, apenas para ajudar pessoas que passavam dificuldades", disse a farmacêutica.