Ainda se lembra do FarmVille? Famoso jogo do Facebook chega ao fim após 11 anos

Corria o ano de 2009 quando surgiu o FarmVille, o jogo do Facebook que colocou os internautas a criar as próprias hortas e quintas.



Entre legumes para colher e pedidos dos amigos, o jogo tornou-se um sucesso e uma obsessão para muitos utilizadores da rede social.







De acordo com o jornal "The New York Times",o jogo chegou atingiu os 32 milhões de usuários ativos no seu pico de popularidade.

"Nós pensamos nisso como uma nova dimensão social, não apenas uma maneira de levar os jogos às pessoas", afirmou Mark Pincus ao jornal norte-americano,atual presidente do conselho de administração da Zynga.



O jogo implicava uma atenção dedicada e constante, visto que dependia do cuidado e interação constante dos internautas. A rede social acabou por restringir a quantidade de jogos publicados no feed de notícias e respetivas notificações após queixas dos internautas.