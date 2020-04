"Ajudou mais pessoas agora do que na vida toda": Enfermeira de 29 anos morre infetada com coronavírus

Uma enfermeira do NHS – Serviço Nacional de Saúde britânico – morreu infetada com coroanvírus aos 29 anos. Rebecca Mack, descrita como uma enfermeira incrível que tinha sempre um sorriso no rosto e que "ajudou mais pessoas agora do que na vida toda", perdeu a vida no passado domingo.

De acordo com o jornal Mirror, Rebecca Mack foi enfermeira na unidade de cancro infantil no hospital Royal Victoria, em Newcastle. Depois de deixar esta unidade de saúde, começou a fazer farte do serviço do NHS.

Considerada uma enfermeira "honesta, calorosa e carismática", Rebecca era uma profissional de saúde que se orgulhava do seu trabalho. Os pais das crianças de quem esta enfermeira cuidou já prestaram as condolências à família e referiram a forma "maravilhosa" como Rebecca tomava conta dos doentes.

"Todas as crianças gostavam dela, o seu sorriso iluminava qualquer incómodo", disse uma mãe, cuja filha com leucemia foi cuidada por Rebecca.

Também uma amiga da enfermeira, Sarah Bredin-Kemp, prestou uma homenagem a Rebecca. "Isto é realmente difícil. Para quem não sabe perdemos a nossa linda Rebecca Mack no domingo", começa por escrever. "Tinha 29 anos e era uma das minhas melhores amigas. Era uma amiga dedicada, uma enfermeira incrível e uma pessoa imperfeita e sem desculpas", pode ler-se.

Dando conta da morte desta enfermeira no Twitter, outra amiga, Alice Park, apelou "para que as pessoas continuem dentro de casa, permaneçam seguras".

Recorde que o novo coronavírus já matou mais de de 48 mil pessoas em todo o Mundo. Em todos os países afetados foram adotadas medidas de prevenção, entre as quais confinamento obrigatório.