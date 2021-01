O ministro germânico do Interior que suspender todos os voos com destino à Alemanha para travar a propagação da Covid-19 no país. O plano de Horst Seehofer já foi entregue à chanceler Angela Merkel. Segundo o ministro, "o perigo que representa as várias mutações do coronavírus exige a discussão e adoção de medidas mais drásticas". Em declarações ao jornal Bild, Seehofer admitiu um controlo mais apertado nas fronteiras com os países considerados de alto risco pandémico.



A Alemanha, recorde-se, já tinha

restrições adicionais decorrentes do estado da pandemia no nosso país. O ministro alemão justifica a opção de isolamento com o que está a fazer Israel que limitou bastante o contacto com o exterior. "A população alemã aceitará as restrições", assegurou o ministro.