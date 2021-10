Alemanha condena "veementemente" teste de mísseis balísticos feito por Pyongyang

A Alemanha condenou esta quarta-feira "veementemente" o "teste de mísseis balísticos" anunciado na terça-feira pela Coreia do Norte, tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros considerado tratar-se de uma "ameaça à estabilidade e segurança regional e internacional".

"Os repetidos testes" registados nas últimas semanas "aumentam as tensões políticas de maneira irresponsável", acrescentou o ministério.

A Coreia do Norte anunciou na terça-feira, através da imprensa estatal, ter testado com sucesso um "novo tipo" de míssil balístico disparado a partir de um submarino, adiantando que a arma estava equipada com "muitas tecnologias avançadas de controlo e orientação".