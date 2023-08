Alemanha gastou quase 55 mil euros com cabeleireiro e maquilhagem de Angela Merkel desde que deixou cargo em 2021

"O assumir de custos está relacionado com a continuação da representação em eventos oficiais, independentemente de serem públicos ou privados",

O governo alemão gastou quase 55 mil euros com cabeleireiro e maquilhagem da ex-chanceler alemã Angela Merkel desde que deixou o cargo, em 2021. Dois anos depois de deixar o cargo, a ex-chanceler continua a apresentar despesas ao governo alemão.De acordo com documentos obtidos pelo Tagesspiegel e citados pelo Politico, é o governo quem paga os serviços de cabeleireiro e maquilhagem de Angela Merkel para qualquer evento a que a ex-chanceler compareça, tanto em eventos públicos como privados. A ex-chanceler gastou 37.780 euros em 2022 e este ano já vai em 17.200 euros.disse o governo alemão ao Tagesspiegel.O aumento dos custos com serviços de cabeleireiro e maquilhagem dos funcionários públicos suscitou algumas críticas no governo alemão, com o presidente da Associação de Contribuintes, Reiner Holznagel, a dizer que os custos deviam ser "reduzidos ao mínimo e, em caso de dúvida, pagos em privado".