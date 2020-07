Alemanha regista 351 novos casos de coronavírus e três vítimas mortais

A Alemanha reegistou 351 novas infeções e três vítimas mortais nas últimas 24 horas devido ao coronavírus, subindo para um total de 199.726 casos de infeção desde o início da pandemia.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), a Covid-19 já provocou 9.071 mortes na Alemanha, a maior parte delas nos estados da Baviera, Bade-Vurtemberga e Renânia do Norte-Vestefália. São também estas as três regiões com o maior número de casos de contágio, com 49.427, 36.162 e 45.233, respetivamente.

Registaram-se mais 500 casos considerados recuperados em relação ao dia anterior, para um total de 186 mil.