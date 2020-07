Suspeito de raptar Maddie tinha cave oculta e ilegal no terreno onde decorrem escavações da polícia

Christian Brueckner, o novo suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, viveu algum tempo escondido das autoridades numa cave oculta por um barracão de madeira, precisamente no terreno onde estão a decorrer buscas intensivas das autoridades alemãs (e que já vão no segundo dia de duração). As construções não estavam registadas, nem Christian, já na altura criminoso condenado, estava em situação regular junto das autoridades locais.

Segundo o Daily Mail, que falou com um vizinho do alemão naquele local, Christian viveu escondido no terreno, uma espécie de horta com um barracão de apoio, com uma cave oculta, precisamente no período de tempo que se seguiu ao desaparecimento de Maddie, em maio de 2007.

Wolfgang Kossack, de 63 anos, revela que o barracão foi demolido em 2008, depois de Brueckner abandonar aquele local. Esta quarta-feira, mais de 100 polícias alemãs integravam a equipa de operações, continuando buscas com cães-pisteiros e escavações. A imprensa local dá conta de que estão a ser retirados do terreno materiais de construção, como tijolos, blocos de pedra e cimento.

"Lembrei-me dele ao ver a fotografia nas notícias. Lembro-me da carrinha dele e que tinha cães. Tinha o terreno ao lado do meu, mudou-se em 2007 e foi-se embora ao fim de um ano. Disse-me que estava a viver ‘fora dos radares’, que não se tinha registado e que ninguém sabia que ele estava ali. Apesar de ser um terreno para horta, nunca o vi a tratar de jardinagem nenhuma. Só se sentava a beber cerveja. Na altura havia uma estrutura de madeira, só com uma divisão, mas onde havia uma cozinha montada", revela o vizinho de Christian Brueckner.

O barracão escondia uma cave, também ilegal, que remete para as histórias alegadamente contadas por Brueckner, de que confessava o desejo de ter uma "masmorra", como a do "monstro de Amstetten" .

"Não era uma casa, era mesmo uma barraca. Mas eu sei que havia uma cave ali escondida pelo que, quando o edifício foi demolido, as fundações devem ter ficado", continua o vizinho de Brueckner.

O alemão tinha também uma carrinha VW Transporter, que por vezes estava estacionada no local. Não recebia visitas, mas o vizinho recorda-se de Christian ter uma namorada durante algum tempo, que foi vista no terreno. "Lembro-me que ele tinha também uma cadela pequena a quem chamava Senhora Muller. Antes de desaparecer, tinha-me dito que queria voltar para o sul da Europa", recorda Kossack.

Será nas fundações da suposta cave que ainda restam que estarão a decorrer as buscas e escavações no terreno que pertenceu a Christian Brueckner, e nas quais pode estar a resposta ao mistério do desaparecimento da menina Inglesa, ocorrido na Praia da Luz, no Algarve.