Autoridades alemãs encontraram fatos de banho de criança na auto-caravana do suspeito de raptar Maddie

As autoridades alemãs encontraram fatos de banho e outras roupas de criança dentro da carrinha de Christian Brueckner, suspeito do caso Maddie e do desaparecimento de outras quatro crianças, quando descobriram a auto-caravana do alemão numa fábrica em 2016.A notícia é avançada pelo jornal britânico Daily Mail que cita a alemã Spiegel TV. A auto-caravana - que corresponde à descrição do veículo usado por Brueckner em 2007 em Portugal na altura em que Maddie desapareceu - estava estacionada num terreno que o suspeito tinha comprado há seis anos perto de uma fábrica abandonada em Neuwegersleben, perto de Braunschweig, zona norte da Alemanha.

Após seis dias de buscas, segundo a imprensa alemã, foram encontradas as roupas de criança, apesar de Christian não ter filhos.

De recordar, poucos meses antes do desaparecimento de Madeleine McCann, a 3 de Maio de 2007, Christian Brueckner, o pedófilo alemão que é o novo suspeito no caso, terá dito a um amigo, quando lhe mostrava uma carrinha que podia levar crianças no veículo e que "ninguém as vai encontrar".

A confissão foi feita ao pai de uma amiga que vive em Portugal, na localidade de Foral, em Algoz, a cerca de 60 km da Praia da Luz, onde desapareceu a menina inglesa. O homem, identificado como Dieter F., falou ao diário inglês Daily Mail e conta que conheceu Christian Brueckner quando visitou a filha em Portugal, num centro de apoio a jovens carenciados onde esta trabalhava.