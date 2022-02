O opositor russo Alexei Navalny, a cumprir dois anos e meio de cadeia, começou esta terça-feira a ser julgado num novo processo por alegado desvio de fundos, no qual arrisca ser condenado a uma pena de até 10 anos de prisão.









Navalny, de 45 anos, é acusado de desviar doações da sua organização anticorrupção FBK. O opositor garante estar inocente e diz que as acusações são “fabricadas” pelo Kremlin para o manter na cadeia por muitos anos. O julgamento está a decorrer na colónia penal IK-2, a mais de três horas de Moscovo, no que os aliados de Navalny dizem ser uma tentativa deliberada do regime russo para dificultar a presença de apoiantes. “As autoridades querem escondê-lo das pessoas, dos seus apoiantes, dos jornalistas. Têm medo de realizar o julgamento em Moscovo, é patético”, acusou a mulher de Navalny, Yulia, que ontem conseguiu finalmente abraçar o marido em tribunal após vários meses sem poder visitá-lo na prisão.

Os apoiantes de Navalny alertaram que a atual tensão com a Ucrânia pode desviar as atenções do julgamento, aumentando exponencialmente os riscos para a vida do opositor russo na prisão.





Navalny, alvo de uma tentativa de assassinato com o agente de nervos Novichok em 2020 e forçado a procurar tratamento na Alemanha, foi condenado no ano passado por ter saído do país, violando os termos da liberdade condicional a que estava sujeito no âmbito de outro processo judicial.