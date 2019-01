Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algodão que nasceu em sonda chinesa na lua já morreu

Planta teve pouco tempo de vida no satélite natural terrestre.

11:24

As sementes de algodão que nasceram atavés de uma sonda chinesa na lua morreram na passada terça-feira, segundo avançou a agência de notícias estatal Xinhua.



A planta teve pouco tempo de vida no satélite natural terrestre, sendo essa a razão pela qual "a experiência terminou".



Esta missão chinesa foi a primeira a chegar ao lado oculto da lua. Foi também a primeira vez que houve uma germinação de material biológico. "Nunca tivemos uma experiência destas antes", revelou um dos investigadores da universidade de Chongqing, na China.



Várias sementes já foram plantadas com sucesso na Estação Espacial Internacional, mas na lua foi a primeira vez.