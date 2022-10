Aliado de Bolsonaro resiste a mandado de detenção com tiros e granadas contra polícias

O ex-deputado brasileiro Roberto Jefferson, aliado do presidente Jair Bolsonaro, atirou este domingo granadas contra agentes da Polícia Federal que foram a sua casa tentar prendê-lo por ordem do Supremo Tribunal Federal e disparou contra eles. O delegado (inspector) que comandava a acção e uma agente foram atingidos na cabeça, mas a primeira informação passada pela corporação é que não correm risco de morte.





Às 15h30 locais, 19h30 em Lisboa, Jefferson estava barricado dentro de casa, na cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro, e em vídeos divulgados na internet garantia que não iria render-se e dizia-se vítima de abusos do judiciário. A casa do ex-deputado, que este ano tentou candidatar-se à presidência do Brasil mas foi impedido pela justiça eleitoral, estava a essa hora cercada por um grande efectivo policial e o político estava barricado lá dentro.





Também a essa hora, o ministro da Justiça, Anderson Torres, estava a voar de Brasília para Levi Gasparian, supostamente por ordem de Jair Bolsonaro, para quem Jefferson ligou pedindo ajuda, para tentar intermediar o conflito. Jefferson já estava em prisão domiciliária por ataques verbais e ameaças a juizes do Supremo Tribunal, e teve esse benefício revogado depois de sexta-feira ter chamado uma das magistradas, Carmen Lúcia, de prostituta e de vagabunda.

Roberto Jefferson chegou a ser um dos políticos mais poderosos do Brasil nos tempos do governo do antigo presidente Lula da Silva, de que na altura era o principal aliado. Depois de ter denunciado o escândalo do "Mensalão", em 2005, que quase derrubou Lula, Roberto Jefferson acabou por ser preso como cúmplice desse esquema de corrupção e depois passou a ser aliado do actual chefe de Estado.