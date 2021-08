Bolsonaro pede ao Senado a destituição de juiz do Supremo que o investiga

Ignorando todos os apelos, inclusive de aliados, para que não concretizasse esse gesto, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, cumpriu a ameaça feita dias atrás e protocolou na noite desta sexta-feira no Senado um pedido de destituição do juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Esse magistrado é quem comanda investigações sobre ações anti-democráticas que podem atingir o presidente e os filhos em cheio.

A única coisa em que Bolsonaro cedeu nessa questão aos apelos dos aliados mais moderados foi em não ter transformado a entrega do pedido num "carnaval". Ao anunciar que ia pedir a destituição de Alexandre de Moraes, Bolsonaro adiantou que faria isso no meio de uma multidão de aliados, seguidores e ministros, e que levaria o pedido pessoalmente ao Senado comandando uma grande marcha a pé.

Ante o risco de não ser recebido pela cúpula do Senado, que é contra o pedido de destituição, Bolsonaro deixou de lado a ideia de ir pessoalmente entregar o documento rodeado por uma multidão, e mandou um funcionário da presidência levar o pedido de forma discreta.

Alexandre de Moraes preside a investigações sobre a participação de Jair Bolsonaro em actos proibidos pela Constituição, em que foram pedidos o fechamento do Congresso e do próprio Supremo Tribunal e uma intervenção militar que eternize o presidente no poder. Moraes comanda também outros inquéritos em que são apuradas milícias digitais, que disparam milhões de notícias falsas contra adversários do presidente e instituições, chegando até mesmo a fazer ameaças físicas a magistrados do Supremo Tribunal e a suas famílias.

Foi também Alexandre de Moraes quem dias atrás mandou prender o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, após ele divulgar vídeos exibindo armas de grosso calibre e ameaçando matar membros do tribunal mais importante do Brasil. Horas antes de Bolsonaro mandar entregar o pedido, Alexandre de Moraes tinha decretado uma grande operação da Polícia Federal contra mais aliados radicais do presidente brasileiro, entre eles o veterano cantor Sérgio Reis, que também através das redes sociais ameaçou esta semana cercar Brasília com camiões de grande porte e usar os pesados para invadir o prédio do Supremo Tribunal e expulsar de lá todos os seus membros.

Em questão está a acção decidida dos juízes desse tribunal, tal como os do Tribunal Superior Eleitoral, que têm limitado ou mesmo anulado decisões autoritárias de Jair Bolsonaro. O presidente não aceita limites, e tem considerado a acção do Supremo Tribunal como parte de uma conspiração para o tirar do poder, respondendo com uma virulência verbal cada vez maior e ameaças de dar um golpe de Estado.