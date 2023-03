Aluno de 13 anos mata professora e esfaqueia colegas e outros docentes em escola de São Paulo

Um aluno de 13 anos matou uma professora e feriu outras duas docentes e dois colegas dele à facada, na manhã desta segunda-feira, na Escola Estadual Thomásia Montoro, no bairro Vila Sónia, zona sul da cidade brasileira de São Paulo. O ataque aconteceu pouco depois da abertura da escola, às 7 horas locais (11 horas em Lisboa) e provocou o pânico.

Dos cinco feridos, a professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos de idade, era desde o início a vítima que inspirava maiores cuidados, tendo sido internada em estado grave no Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo, para onde foi levada num helicóptero da Polícia Militar. Além de vários ferimentos pelo corpo, principalmente nos braços, com os quais tentou defender-se dos ataques do aluno, a docente sofreu paragem cardiorrespiratória e, mesmo submetida a cirurgia de emergência, não resistiu.

Os outros feridos foram levados para hospitais da região e, de acordo com informações médicas, não corriam risco de vida. O aluno agressor foi dominado pelos primeiros polícias a chegarem à escola e levado para a 34. Esquadra, também na Vila Sónia, um bairro de classe média cercado por grandes favelas.