Alunos japoneses voltam a estar autorizados a conversar durante o almoço

"A alimentação silenciosa já dura há muito tempo", afirmou Kenji Tanaka, diretor de uma escola primária, ao Mainichi Shimbun.

"A minha filha está acostumada a comer em silêncio e tenho a certeza de que ela não se sente sozinha quando está com a família ao chegar a casa", alertou uma mãe.

"Estou preocupada com a possibilidade de infeção, então espero que eles continuem a comer sem falar."

Shinsuke Suematsu, também fez o pedido de que se removam as máscaras durante as aulas de educação física e nas deslocações para os estabelecimentos de ensino, uma vez que o aumento das temperaturas desencadeou casos de insolações.

Foram dois anos de almoços passados em pleno silêncio nas escolas do Japão, mas finalmente os alunos poderão voltar a comunicar neste período de descanso. De acordo com o The Guardian, o código de silêncio que esteve em vigor durante a pandemia foi suspenso, como consequência da diminuição de casos de Covid-19 no país.Segundo o jornal britânico, a medida tinha sido aplicada com o intuito de travar a propagação do vírus, mas surgiu a preocupação de que a restrição estivesse a afetar o desenvolvimento social e educacional das crianças até aos seis anos.O Conselho de Educação de Fukuoka, no oeste do Japão, declarou que já não está a impor esta proibição nas escolas primárias e secundárias, desde que as conversas sejam feitas em tom baixo. Alguns municípios já eliminaram totalmente a regra, como é o caso de Miyazaki. Já em Chiba, perto de Tóquio, as crianças já podem comer à frente umas das outras, mas continuam a não poder dialogar.Ainda assim, a extinção da medida não agrada a todos.O Ministro da Educação,