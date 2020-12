Ama mata bebé de dois anos após pesquisar "vontade de espancar uma criança que não é minha" na Internet

Uma jovem baby-sitter norte-americana, de 29 anos, foi detida por suspeitas de ter matado a menina de quem tomava conta, uma bebé de dois anos, à pancada. Segundo as autoridades, a ama da menina, Kirstie Hannah Flood, terá feito uma pesquisa na Internet sobre a "vontade de espancar uma criança que não é minha", o que a denunciou. O caso ocorreu no estado norte-americano da Georgia.

Kirstie Hannah Flood começou por dizer que a criança tinha batido com a cabeça, quando as autoridades foram chamadas a casa da baby-sitter. A pequena Fallon Fridley foi levada ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Exames ao corpo mostraram uma fratura no crânio e lesões internas mito graves, no fígado, baço e intestinos, correspondentes "a uma violenta agressão a murro", contam as autoridades. Após a descoberta, a ama da criança foi prontamente detida e investigada.

As autoridades, nas buscas que fizeram à casa e bens de Kirstie, descobriram que a jovem tinha também procurado no Google "que tipo de pessoas gosta de bater nas crianças dos outros".

"É como se o rosto do mal estivesse à minha frente durante anos, e eu nunca vi", contou em lágrimas a mãe da bebé, Kristin Gridley Gantt, à WSB-TV. A ama era conhecida da mãe da menina morta há vários anos.

Kirstie está acusada de homicídio qualificado, maus-tratos infantis agravados e agressão.