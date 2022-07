Amarjeet Sada é o serial killer mais jovem do mundo e está desaparecido

Amarjeet Sada, o serial killer mais jovem do mundo, que matou três pessoas com apenas oito anos, continua desaparecido.



O jovem, que nasceu em 1998 em Bihar, na Índia, cometeu os crimes entre 2006 e 2007. Duas das pessoas que assassinou eram membros da família.

Em 2006, assassinou o primo de seis anos e a irmã, com oito meses. A terceira vítima terá sido uma bebé de seis meses, que vivia no mesmo bairro que Sada.



O jovem alegadamente não mostrou remorsos quando foi interrogado pela polícia, de acordo com o Daily Star.





Sada ficou num orfanato, onde poderia permanecer até completar 18 anos.

A lei indiana determina que uma criança não pode ser presa ou sentenciada à morte eO paradeiro do jovem é desconhecido desde 2016, quando saiu em liberdade do orfanato na cidade de Munger, na Índia.