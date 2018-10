Amigas juntam-se e obrigam jovem a beber urina para desafio no Snapchat

Jovens receberam esta quarta-feira a condenação por parte do Tribunal.

Duas jovens, de 18 e 16 anos, fizeram refém outra jovem, também de 16 anos, durante oito horas, dentro de uma casa em Barking and Dagenham, cidade perto de Londres, em março deste ano.

Chyane Stephenson-Dielhenn(18), juntamente com a sua cúmplice, amarraram a vítima e bateram-lhe, perguntando de seguida aos seus seguidores no Snapchat, como deveriam torturar a jovem, segundo avança a BBC.



Uma das consequências escolhida pelos seguidores consistia em obrigarem a jovem refém a beber a própria urina e de seguida a provocar o vómito, por forma a gravarem e partilharem com os seus ‘amigos’ na plataforma online.

Este caso veio a público e esta quarta-feira as detidas conheceram a sentença no Tribunal da Coroa de Snaresbrook.



Chyane foi condenada a três anos e a segunda arguida (ainda menor) viu a sua pena ser reduzida a dois anos e meio de prisão.

"O comportamento registado neste caso é sádico", avançou o advogado da queixosa, que considerou que os culpados tiveram prazer em controlar, humilhar e expor a vítima. "Ela está física e mentalmente afetada", rematou.

Recorde-se que a vítima foi também sujeita a queimaduras com cigarros e espancada, sendo derramado açúcar dentro dos ouvidos e tendo inalado uma mistura de sal e chá, como foi avançado pelo Daily Mail.