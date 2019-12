Amizade improvável entre gato e pássaro torna-se um fenómeno da Internet

Ver esta publicação no Instagram #Love #Triangle #Human #cat #magpie Uma publicação partilhada por Swoop and Mowgli (@swoopandmowgli) a 11 de Dez, 2019 às 12:15 PST

Um pássaro Pega-rabuda e um gato criaram uma amizade improvável e quase instantânea depois de Matt Owens, um homem da Nova Zelândia, levar para casa a ave que encontrou à beira da estrada. Desde então, que esta relação tem-se tornado viral na Internet.Matt Owens resgatou Swoop, o pássaro que encontrou à beira da estrada a sangrar, e levou-o para casa. Durante a entrevista feita com a NewsHub, Owens conta que viu o pássaro pega-rabuda "sentado enquanto sangrava". "Parecia incapaz de andar e aparentava ter sido abandonado pela mãe", conta.O único problema com esta situação é que Matt já tinha um animal de estimação, Mowgli, um gato preto que havia sido adotado anteriormente. Ao contrário do esperado, o gato e o pássaro tornaram-se praticamente inseparáveis."Eu apresentei-os de forma calma e fiquei, de facto, surpreso com a adoração do meu gato pelo Swoop. " contou Matt. "Agora eles são praticamente melhores amigos, estão um com o outro o tempo todo. O pássaro está sempre deitado de costas e o meu gato está constantemente a abraçá-lo", acrescentra.Matt Owens tem vindo a documentar esta relação numa página de Instagram feita para os dois animais e esta amizade improvável tem gerado inúmeros comentários e reações por parte dos utilizadores."Eu tratei-o como um pássaro selvagem visto que a minha única obrigação era mantê-lo saudável e vivo mas ele escolheu pemanecer conosco" disse durante a entrevista.Matt contou ainda que o pássaro era bastante inteligente, característico da espécie em questão. A ave foi batizada com o nome de Swoop e Matt afirma que esta tem trazido imensa alegria à sua vida.