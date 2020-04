"Amo-te sempre": DJ ouve pelo telefone últimos suspiros da mãe. Mulher morreu vítima de coronavírus

Sophia Essel, uma DJ de 30 anos, teve de ouvir os últimos suspiros da mãe antes da morte pelo telefone enquanto esperava na sala de espera de um hospital em Merseyside, Inglaterra.



Mãe e filha comunicavam por telemóvel nos últimos momentos de vida de Kay Elmer, de 51 anos, uma das vítimas do coronavírus. Sophia pediu aos profissionais de saúde que colocassem a tocar a música 'Simply the Best', de Tina Turner, para que a mãe pudesse ouvir e foi durante esse momento que Kay sucumbiu. A música tinha sido tocada no funeral da mãe de Kay e acalmava-a, explicou Sophia.





A DJ recorda ainda a última mensagem que recebeu da mãe: "Amo-te, sempre e para sempre. Tem cuidado a conduzir e traz o Jamie [irmão de Sophia] para casa".



Kay, mãe de dois filhos, morreu sozinha nos cuidados intensivos. A mulher terá de ser cremada - procedimento recomendado uma vez que o Covid-19 é contagioso mesmo após a morte - sem uma homenagem fúnebre.Sophia está revoltada e critica quem quebra as regras de isolamento impostas pelo Governo pois acredita que esse incumprimento custou a vida à mãe.