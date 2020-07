Andrea Bocelli não respeitou confinamento e pede aos italianos que não sigam as regras

Andrea Bocelli, conhecido tenor italiano, afirmou que se sentiu “humilhado e ofendido” pelas medidas impostas em Itália perante a pandemia de Covid-19.

“Eu não podia sair de casa, mesmo não tendo cometido nenhum crime”, afirmou, considerando exageradas as regras adoptadas para travar a propagação do novo coronavírus.

Estas declarações polémicas foram feitas numa conferência no Senado italiano, onde Bocelli ainda revelou que não respeitou as regras impostas durante o confinamento. “Não achava certo ou saudável ficar em casa”, disse o cantor, que no início de maio confirmou ter testado positivo para a covid-19.

“Tenho uma certa idade e preciso de sol e vitamina D”, disse o tenor de 61 anos, que incentivou todos os italianos a não seguir as regras: “Recusem-se a seguir as regras. Vamos ler livros, passeiem, conheçam-se, conversem, vamos dialogar”, atirou.

As declarações de Bocelli não foram bem recebidas e o músico já veio dizer que os seus comentários foram “mal interpretados” e que a sua fundação ajudou imensas pessoas infectadas com coronavírus.