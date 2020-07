Rússia garante que terá vacina contra o coronavírus pronta em duas semanas

A Rússia afirma que terá uma vacina aprovada contra o coronavírus até ao próximo dia 10 de agosto. A notícia é avançada pela CNN, que cita fontes de Moscovo em declarações ao correspondente da CNN Internacional Matthew Chance.

De acordo com a mesma publicação, a vacina foi criada pelo Instituto Gameleya, com sede em Moscovo, e os próprios cientistas estarão a voluntariar-se para testar a imunização. Alexander Ginsburg, diretor do projecto, já confirmou ter injetado a vacina em si mesmo.

A confirmar-se o sucesso desta vacina, será um momento histórico, tal como sugere Kiril Dmitriev, diretor de um fundo soberano russo que está a financiar a pesquisa da vacina: "Este é um momento Sputnik", atirou, numa referência ao lançamento bem-sucedido do primeiro satélite do mundo pela União Soviética, em 1957.

"Os americanos ficaram surpreendidos quando ouviram os sons do Sputnik. É o mesmo com a vacina, a Rússia vai chegar lá primeiro", afirmou.

A vacina estará agora na segunda de três fases de testes clínicos, com os investigadores a anunciarem que querem concluir esta segunda fase no dia 3 de agosto. Depois disso segue-se a terceira e última fase, em conjunto com a vacinação de profissionais da saúde.

Os mais de 800 mil casos confirmados no país fazem com que tudo esteja a ser feito em tempo recorde, ainda que a prioridade seja o desenvolvimento de uma vacina segura. "Os nossos cientistas estão focados não em serem os primeiros mas em protegerem a nossa população", disse Dmitriev.

De acordo com a CNN, os dados da pesquisa estão a ser compilados e estarão disponíveis ao público no início do próximo mês de agosto. Só nessa altura se poderá perceber efectivamente a segurança e a eficácia desta vacina russa.