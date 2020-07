Andrzej Duda vence eleições presidenciais na Polónia

As eleições presidenciais deste domingo na Polónia deram a vitória ao atual presidente Andrzej Duda, um resultado que poderá ter implicações profundas nas relações com o resto da União Europeia.



A reeleição de Duda, um aliado dos nacionalistas dominantes do partido Lei e Justiça (PiS), contribui para que o governo implemente a agenda conservadora, que inclui reformas judiciais criticadas pela UE.







Duda obteve 50,4% dos votos, enquanto Rafal Trzaskowski, presidente da Câmara de Varsóvia e candidato preferido do principal partido da oposição, a Centist Civic Platform (PO) teve 49,6%.



De acordo com a Ipsos, uma empresa de sondagens, os dados apresentam uma margem de erro de dois pontos percentuais para cada candidato.



Resultados oficiais parciais são esperados esta segunda-feira.