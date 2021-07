Antigo centro comercial transforma-se em cidade-fantasma e tem apenas uma loja aberta

bbw Vale's Festival Park e tem apenas uma loja desportiva aberta.O concelho tem reunido esforços para revitalizar o espaço ou transformá-lo num hotel, mas ainda não há acordos.O proprietário da loja revelou ao Wales Online que mudou o negócio para aquele local "no ano passado e tem estado muito mais silencioso do que no Festival Park", já que a cidade não tem tantos visitantes.Um antigo dono de uma loja de frutas referiu ao mesmo jornal: "É uma cidade-fantasma atualmente, embora eu ache que ainda seria uma vergonha para as pessoas se ela fechasse".