Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu esta terça-feira num acidente de helicóptero na região de Los Ríos, no sul daquele país.Fontes próximas do antigo chefe de Estado chileno confirmaram a informação à Agência UNO, e a Presidência da República argentina foi a primeira instituição a expressar oficialmente condolências pela morte de Piñera, de 74 anos.As primeiras informações indicam que Sebastián Piñera pilotava a aeronave quando esta se despenhou e caiu nas águas do Lago Ranco. No helicóptero seguiam ainda outras três pessoas, que terão conseguido sobreviver ao saltar para a água.Segundo a ABC, o ex-presidente chileno possuía uma casa de férias no Lago Ranco e estava na região para almoçar na casa de um amigo.Nascido em Santiago do Chile em 1949, no seio de uma família de classe média, Sebastián Piñera governou o país entre 2010 e 2014 e entre 2018 e 2022 como candidato independente da coligação Chile Vamos.