Anunciada detenção de vários estrangeiros ligados a manifestações no Irão

As autoridades iranianas anunciaram esta sexta-feira a detenção de vários estrangeiros ligados, alegam, ao movimento de contestação desencadeado pela morte de uma jovem detida pela polícia da moralidade, que está a entrar na sua terceira semana.

Os protestos, cuja repressão fez pelo menos 83 mortos, começaram depois da morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curda iraniana, três dias após a sua detenção por infração do severo código de indumentária do Irão, que obriga nomeadamente as mulheres a envergar o véu islâmico de forma a cobrir totalmente o cabelo.

O poder, que nega qualquer envolvimento das forças da ordem na morte da jovem de 22 anos, está a punir os manifestantes classificados como "rebeldes", relatando centenas de detenções.