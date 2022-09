De acordo com a lei iraniana, que se baseia na interpretação da Sharia pelo país, as mulheres são obrigadas a cobrir os cabelos com um hijab (lenço na cabeça) e usar roupas largas para disfarçar a silhueta. De acordo com as autoridade, Mahsa tinha alguns cabelos visíveis quando foi presa pela polícia em Teerã a 13 de setembro.



De acordo com o VOA, Mahsa entrou em coma após desmaiar num centro de detenção e morreu três dias depois no hospital. As autoridades negaram os relatos de que os policias tinham batidona cabeça da jovem com um bastão.