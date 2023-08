Apoiante de Bolsonaro condenado por colocar bomba perto do aeroporto de Brasília

A justiça do Brasil condenou um apoiante do ex-presidente Jair Bolsonaro por colocar uma bomba perto do aeroporto da capital, em dezembro, para tentar impedir que Lula da Silva tomasse posse como chefe de Estado.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disse na sexta-feira que a 8.ª Vara Criminal de Brasília condenou, à revelia, Wellington Macedo de Souza, fugido desde 5 de janeiro, a uma pena de seis anos de prisão em regime fechado.

O juiz Osvaldo Tovani considerou na quarta-feira o arguido culpado de "expor a perigo a vida, a integridade física ou o património de outro" ao participar num plano para colocar um "artefacto explosivo" num camião "carregado de querosene".