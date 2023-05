Condenados apoiantes de Bolsonaro que tentaram explodir uma bomba no Aeroporto de Brasília

Dois seguidores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que em Dezembro do ano passado tentaram explodir uma bomba acoplada a um camião de combustível no Aeroporto Internacional de Brasília, foram condenados, esta quinta-feira, por um juiz da capital federal brasileira.



George Washington de Oliveira Sousa apanhou 9 anos e quatro meses de cadeia e Alan Diego dos Santos Rodrigues foi condenado a 5 anos e 4 meses.

O juiz da 8.ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Brasília Osvaldo Tovani, que decretou as condenações, rejeitou pedido dos advogados dos dois arguidos para que estes pudessem aguardar a tramitação dos recursos em liberdade.



George Washington e Alan Diego estão presos desde o ano passado e o magistrado avaliou que ambos são claramente perigosos de mais para poderem ser soltos, já que representam um elevado risco para a sociedade.

George, o principal mentor do atentado, e Diego fabricaram uma potente bomba ligada a um detonador à distância e no dia 24 de Dezembro do ano passado, véspera de Natal, prenderam-na a um camião cheio de combustível de aviação que esperava num dos acessos do Aeroporto de Brasília para ir abastecer aviões.



O atentado só não provocou uma tragédia de grandes dimensões, com a morte de dezenas ou centenas de pessoas, porque o motorista do camião-tanque, que tinha ido comer alguma coisa enquanto esperava a vez de aceder à pista, chamou a polícia ao estranhar ter visto acoplada ao veículo uma caixa de papelão de onde saíam fios e chamou a polícia.

O propósito confessado na altura pelos dois criminosos era exatamente provocar uma grande tragédia, com o maior número possível de vítimas, para lançar o caos na capital brasileira, obrigar as Forças Armadas a intervir e impedir a tomada de posse do então presidente eleito, Lula da Silva, em 1 de Janeiro, e manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo tendo perdido as presidenciais.George Washington declarou à polícia ter-se inspirado nas sucessivas declarações de Bolsonaro de que as presidenciais tinham sido defraudadas para o derrotar e dar a vitória a Lula, e que era preciso fazer alguma coisa para impedir que o Brasil, como Bolsonaro repetia, caísse nas mãos do comunismo.