Homem que tentou explodir camião de combustível no aeroporto de Brasília tinha arsenal em casa

Numa acção muito rápida pressionada pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que só assume funções em 1 de Janeiro, após a tomada de posse de Lula da Silva (o actual ministro, Anderson Torres, como quase todos do governo de Jair Bolsonaro simplesmente desapareceu), a Polícia Civil (Judiciária) de Brasília prendeu na noite deste sábado, véspera de Natal, o homem que pela manhã tentou explodir um camião cheio de combustível de aviação no aeroporto daquela cidade, capital federal do Brasil. O homem, que confessou a intenção de cometer um atentado terrorista de consequências inimagináveis, chama-se George Washington de Oliveira Sousa, tem 54 anos e é seguidor fanático de Jair Bolsonaro.

No apartamento onde ele vivia desde a derrota de Bolsonaro para Lula da Silva, em 30 de Outubro, e onde foi detido, a polícia encontrou um verdadeiro arsenal, entre o qual duas espingardas de uso militar, um fuzil, revólver e mais de mil munições de vários calibres. As informações foram avançadas por Robson Cândido, director-geral da polícia de Brasília, que adiantou ainda que o preso assumiu espontaneamente a conotação política do atentado que tentou levar a cabo e que só não aconteceu porque o motorista do camião de combustível, a que George conectou uma bomba, ao chegar percebeu que estava alguma coisa estranha colada ao veículo e chamou a polícia.

De acordo com Robson, George afirmou que com a tragédia que planeou, e que poderia ter morto centenas de pessoas se o camião tivesse explodido ao reabastecer uma aeronave cheia de passageiros, pretendia chamar a atenção para o que ele e outros radicais chamam de fraude supostamente ocorrida nas presidenciais que deram a vitória a Lula da Silva. Ele defende que Jair Bolsonaro continue como presidente do Brasil, mesmo tendo sido derrotado nas presidenciais, e imaginou que, desencadeando uma tragédia de grandes dimensões, faria as Forças Armadas intervirem e tomarem o poder, claro, com Bolsonaro mantido no cargo indefinidamente.

George Washington é empresário do ramo do vestuário na cidade de Santarém, uma das mais importantes do estado do Pará, no norte do Brasil, e foi para Brasília logo após a derrota de Bolsonaro. Ele alugou o apartamento onde foi preso em Brasília, e durante o dia reforçava o grupo de extremistas acampados junto ao Quartel General do Exército pedindo uma intervenção militar para manter Bolsonaro no poder.

Ainda segundo as informações avançadas pelo director-geral da polícia, o preso viajou de Santarém para Brasília no seu próprio carro com as armas apreendidas, mas os fortes explosivos, geralmente usados em garimpos e em pedreiras, com que tentou fazer explodir o camião de combustível, foram-lhe enviados posteriormente, o que significa que há outras pessoas envolvidas na tentativa de atentado. Mantendo o silêncio a que se votou desde o dia da derrota nas urnas, Jair Bolsonaro não fez qualquer comentário sobre a tentativa de ataque terrorista de um aliado, mas na tarde deste sábado passou de carro junto ao acampamento golpista em redor do QG, não falou com ninguém mas parou o veículo por alguns segundos junto aos extremistas, no que foi entendido como uma manifestação de apoio e incentivo.