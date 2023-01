Apoiantes radicais do ex-Presidente Jair Bolsonaro tomaram este domingo à força o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede da presidência, perante a passividade das forças de segurança. Após várias horas de caos, o Presidente Lula da Silva decretou uma intervenção federal em Brasília para tentar repor a ordem e à hora do fecho desta edição a polícia parecia ter conseguido desalojar os manifestantes.









