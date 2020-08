Aprovação a Bolsonaro sobre com silêncio do presidente e auxílio emergencial

A aprovação popular ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, alcançou em Agosto o seu maior índice desde que ele assumiu o cargo, em 1 de Janeiro de 2019. Numa proporção ainda maior, a rejeição ao polémico governante caiu, segundo uma sondagem Datafolha divulgada no final da noite desta quinta-feira, 13 de Agosto.

De acordo com o Datafolha, o índice dos brasileiros que avaliam o desempenho de Jair Bolsonaro à frente do governo como "óptimo" ou "bom" é actualmente de 37%, cinco pontos acima do que levantamento semelhante realizado em Junho mostrava, 32%. É o maior índice de aprovação a Bolsonaro e supera até o máximo que ele tinha alcançado até agora, em Abril e Maio passados, quando foi avaliado positivamente por 33% dos eleitores.

Já a rejeição a Jair Bolsonaro caiu de forma ainda mais significativa entre a sondagem anterior, de Junho, e a desta semana. Em Junho, 44% dos brasileiros consideravam o desempenho do presidente como "ruim" ou "péssimo", índice que em Agosto caiu para 34%.

Na análise feita por especialistas, dois factores principais explicam o súbito aumento da popularidade de Jair Bolsonaro, que dois meses atrás parecia à beira de enfrentar no Congresso um processo de destituição, após ofensas e ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio parlamento. Por um lado, o pagamento a cerca de 50 milhões de pessoas de um auxílio emergencial de 100 euros por mês para os mais desfavorecidos poderem de alguma forma enfrentar a pandemia de Coronavírus e, por outro, a mudança radical no estilo de Bolsonaro que, orientado pelos generais que o cercam e temiam uma ruptura institucional, passou a adoptar o silêncio como regra e, quando fala, evita ataques e polémicas e ostenta um surpreendente tom conciliador, que não se sabe por quanto tempo conseguirá manter mas por ora tem funcionado.