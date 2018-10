Arábia Saudita preparada para responder de forma "ainda mais dura” aos EUA

Caso do desaparecimento de um colonista do Washington Post está a fazer escalar a tensão entre os EUA e a Arábia Saudita.

A tensão entre a Arábia Saudita e os EUA está a aumentar devido ao desaparecimento de Jamal Khashoggi, um colonista do Washington Post, que é crítico do regime saudita. O tom está a escalar, tendo levado, inclusivamente, a bolsa da Arábia Saudita a afundar mais de 7% durante a sessão, o que corresponde à maior descida desde 2014.

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu, numa entrevista ao "60 Minutes" da CBS, uma "punição severa" caso a Arábia Saudita esteja relacionada com o desaparecimento de Jamal Khashoggi.

A última vez que Jamal Khashoggi foi visto foi a entrar no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, no dia 2 de Outubro. A ida ao consulado tinha como objectivo ir buscar documentos para o seu casamento.

Num excerto da entrevista, que só será transmitida na íntegra este domingo à noite, Donald Trump diz que se se confirmar este envolvimento os EUA "ficariam muito chateados e zangados se for este o caso." O presidente americano defendeu que os EUA podem tomar "medidas muito, muito poderosas, muito fortes" contra o país caso se conclua que o regime foi responsável pelo destino de Khashoggi.

A Arábia Saudita já deixou claro que vai usar a sua influência no mundo para retaliar contra qualquer medida punitiva. Esta posição foi assumida depois de Donald Trump ter ameaçado punir o maior exportador de petróleo do mundo devido ao desaparecimento de um colonista do Washington Post, crítico do regime.