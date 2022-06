Artista de banda desenhada norte-americano Tim Sale morre aos 66 anos

O artista e ilustrador Tim Sale, considerado um dos maiores nomes da banda desenhada norte-americana das últimas décadas, morreu esta quinta-feira, aos 66 anos, confirmou a sua conta na rede social Twitter, sem revelar mais detalhes.

A morte acontece dias depois de ter sido divulgado, pelo também artista e responsável pela área criativa da editora DC, Jim Lee, que Sale havia sido internado com "profundos problemas de saúde".

"É com uma profunda tristeza que devo anunciar que Tim Sale morreu hoje. Morreu com o amor da sua vida ao seu lado, e ama-vos a todos muito", pode ler-se na mensagem publicada, que apela para que todos os que o conheceram partilhem fotografias e histórias do autor.