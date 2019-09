As celebridades que sobreviveram ao 11 de setembro

do World Trade Center de Nova Iorque.

Khalid al-Mihdar e Nawaf al-Hazmi instalaram-se na Califórnia em Janeiro de 2000; Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi e Ziad Jarrah viveram na Florida, onde tiveram aulas de voo na Huffman Aviation e obtiveram o

de piloto. O saudita Hani Hanjour, que estudou em universidades do Arizona e da Califórnia nos anos 90, voltou ao país em dezembro de 2000 - um ano antes tinha conseguido o certificado de piloto.



Todos os anónimos que sobreviveram parecem ter fintado o destino. Mas as histórias das celebridades que escaparam à morte ultrapassam fronteiras e oceanos.



Há 18 anos, o mundo inteiro assistiu a uma das maiores tragédias que marcaram a viragem do século. Na manhã de dia 11 de setembro de 2001, 19 homens sequestraram quatro aviões com destino à costa oeste dos Estados Unidos.Duas das aeronaves embateram nas Torres Gémeas, uma no Pentágono e a quarta despenhou num descampado na Pensilvânia. 2.997 pessoas perderam a vida e mais de duas mil morreram quando o voo 11 American Airlines e o voo 175 da United Airlines chocaram contra as torresOs 19 homens que transforam aviões em bombas viviam há vários anos legalmente nos Estados Unidos.O cantor tinha marcada uma reunião no topo das Torres Gémeas, se não fosse a mãe. Michael Jackson terá ficado acordado até bastante tarde a conversar ao telefone com a mãe e adormeceu, falando o compromisso.Apesar de sobreviver a um dos maiores ataques terroristas do mundo, o cantor morreu oito anos vítima de uma overdose.O ator ia embarcar no voo 11 da American Airlines para Los Angeles. Perto da hora do voo, os amigos do ator decidiram viajar até Toronto, no Canadá, para assisitirem a um festival de cinema.O criador da série Family Guy, Seth MacFarlane, também ia embarcar no mesmo voo que o ator Mark Wahlberg , mas chegou atrasado.O produtor teve um problema com a reserva do voo. O agente do ator terá informado mal Seth que chegou ao terminal já a porta de embarque estava encerrada.Seth esperou certa de uma hora pelo próximo voo. Foi através dos noticiários que soube o inesperado.A historia entre a atriz do filme Sliding Doors e Lara Lundstrom Clarke certamente nunca mais sairá das suas memorias.Lara estava a caminho do escritório no World Trade Center quando o carro de Gwyneth Paltrow se atravessou à sua frente. A mulher acabou por perder o metro.Quando saiu da estação Lara deparou-se com o caos, o escritório onde trabalhava estava em chamas. Em entrevista a mulher conta que é uma das imagens que nunca mais vai esquecer na vida."Se eu tivesse apanhado o primeiro metro, estaria sentado à minha mesa no 77º andar da segunda torre do WTC naquela manhã", relembra em entrevista ao New York Times.Sarah Ferguson deveria estar no 101º andar quando o avião embateu contra as Torres Gémeas.A duquesa de York tinha uma instituição de caridade, 'Chances for Children, e tinha uma reunião marcada para a manhã de 11 de setembro.A história do ator é inesquesivel. Rob viajou ao lado de um dos terroristas dias antes do atentado.