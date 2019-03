As histórias dos acidentes com aviões da Ethiopian Airlines

A Ethiopian Airlines é uma companhia aérea da Etiópia fundada a 21 de dezembro de 1945. A empresa voa para vários destinos na Europa, entre eles Londres, Paris e Roma, bem como para a Ásia, Médio Oriente e América do Norte e do Sul. Os voos internacionais tiveram início em 1951.



Na frota conta com vários aviões Boeing e Airbus. Este domingo, um Boeing 737 MAX 8 despenhou-se a caminho de Nairobi, capital do Quénia, com 157 pessoas a bordo. Na história da Ethiopian Airlines este é o terceiro grande acidente envolvendo uma das suas aeronaves.



O primeiro ocorreu em novembro de 1996 quando um Boeing 767 foi sequestrado por três homens na aproximação a Nairobi. O avião acabou por cair, ao ficar sem combustível, matando 125 pessoas a bordo.



Mais recentemente, em janeiro de 2010, um Boeing 737 da companhia que tinha saído de Beirute caiu no mar do Líbano após uma explosão. Neste acidente, com o voo Ethiopian Airlines 409, 83 passageiros e sete membros da tripulação perderam a vida.



Há ainda a registar um acidente com um Boeing 737-200 em 1988 que matou 35 pessoas. Este é o terceiro acidente mais mortal da Ethiopian, mostrando que esta é uma das companhias africanas mais seguras e com melhor reputação em todo o Mundo.









The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.