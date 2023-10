"As minhas filhas são apenas bebés": Familiares de desaparecidos em Israel desesperam por notícias

Centenas de israelitas entraram este domingo numa esquadra da polícia para saber se havia notícias sobre familiares desaparecidos desde que foi anunciado o ataque do grupo Hamas, informa a agência Reuters.A mãe de um jovem que estava numa festa ao ar livre que foi invadida pelo Hamas foi a uma esquadra para entregar uma amostra de ADN do filho. O jovem está incontável e não há qualquer informação sobre o seu paradeiro e estado de saúde."A última vez que soubemos dele, estava a telefonar do carro. Disse-nos que estava a tentar fugir e que estavam a disparar contra ele. Estou a fazer tudo o que posso para descobrir o que aconteceu", disse à agência Reuters à saída da esquadra.Outro homem, que foi à polícia para obter ajuda, contou que a mulher e as duas filhas de três e cinco anos desapareceram depois de terem saído para visitar a avó. Disse que conseguiu localizar pela última vez a família em Khan Younis, uma cidade em Gaza."Identifiquei a minha mulher, as minhas duas filhas e a minha sogra numa espécie de carroça de terroristas do Hamas à volta delas. As minhas duas filhas são apenas bebés. Não sei em que condições estão presas. Não sei o que lhes aconteceu", exclamou.O grupo militar palestiniano anunciou este sábado uma megaoperação em Israel. Em apenas 24 horas, os ataques resultaram na morte de centenas de pessoas e deixaram outras milhares feridas. Entre o caos, muitos civis desapareceram.O Hamas assumiu que fez vários reféns israelitas para poder usar como moeda de troca para a libertação de presos palestinianos. Os familiares dos desaparecidos estão agora em desespero por notícias.