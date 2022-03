"As táticas russas são as mesmas": Sobrevivente sírio teme pela Ucrânia

A Ucrânia, que foi invadida a 24 de fevereiro, não é o único nem o primeiro alvo do grande poderío militar da Rússia. Nos últimos anos, o governo de Putin apoiou o presidente sírio Bashar al-Assad numa guerra civil e, segundo especialistas, está a utilizar as mesmas estratégias de batalha agora, no país vizinho."As forças russas usaram bombas não guiadas em áreas densamente povoadas e munições de fragmentação de forma indiscriminada na Síria. Essas mesmas táticas já foram usadas na Ucrânia", afirmou Diana Semaan, investigadora da Amnistia Internacional, à Al Jazeera.A destruição na Síria deixou marcas e há quem não esqueça os dramas de um passado recente. "Está a acontecer exatamente o que passamos. As mesmas táticas e cenas", explicou Rami al-Fares, que trabalhou durante cinco anos num hospital cirúrgico atingido por doze ataques aéros."Compartilhamos as nossas coordenadas com as Nações Unidas para garantir que não sejamos alvos outra vez", disse ao mesmo canal.Desde 2011 a Síria vive uma guerra civil que envolve nações estrangeiras, grupos terroristas e rebeldes. O conflito na Ucrânia já levou à morte de cerca de 400 mil pessoas.