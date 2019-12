Associação oferece burro a Greta Thunberg para se deslocar de Lisboa até Madrid

A Associação de moradores de Fray Hernando de Talavera de la Reina (Toledo) ofereceu à jovem ativista sueca Greta Thunberg um burro para viajar de Lisboa até Madrid, onde irá participar na cimeira social à margem da COP25. Na página da associação na rede social Facebook, a direção da associação de moradores afirma estar "consciente da importância de sensibilizar o mundo sobre a situação ambiental" e por isso decidiu unir-se à luta da jovem ativista."Pomos à tua disposição um burro criado na comarca [...] para te deslocares entre Lisboa e Madrid para assistir à Conferência das Nações Unidas sobre as alterações Climáticas de 2019", conhecida como COP25, lê-se na carta dirigida a Greta Thunberg publicada na rede social.Na missiva, a associação explica que o burro é o meio utilizado pelos seus "antepassados" e tem sido "o mais amigo do meio ambiente nas deslocações humanas". A associação também anuncia que em agosto de 2020 começa o Ano Santo Guadalupense e incentiva a ativista a usar o que tem sido durante séculos a forma de transporte para milhares de pessoas que fizeram o caminho secular de 257 quilómetros entre o Mosteiro dos Jerónimos de Madrid e o Mosteiro de Guadalupe.O Conselho de Administração da associação de moradores "Fray Hernando de Talavera" acrescenta que as despesas da viagem serão da sua responsabilidade e deseja à jovem sueca uma estadia feliz em Espanha. Greta Thunberg chegou a Lisboa na terça-feira, depois de uma viagem de barco à vela desde os Estados Unidos, e antes de se deslocar a Madrid para participar nas atividades paralelas à COP25.Ainda não se sabe qual o meio de transporte que a jovem ambientalista, que prefere deslocar-se de uma forma amiga do ambiente, vai utilizar para a sua viagem até Madrid.