Associações e especialistas apelam ao Facebook para não deixar Trump voltar

Muitas associações e especialistas apelaram ao conselho de supervisão do Facebook, independente do grupo, para não autorizar o regresso do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, segundo a Afp.

O Conselho de Supervisão do Facebook independente do grupo, que vai decidir se Donald Trump será ou não autorizado a regressar à rede social até meados de abril, recebeu mais de 9.000 cartas e comentários do público sobre o assunto.

Donald Trump foi banido do Facebook, mas o conselho de supervisão da rede social tem de decidir se o ex-presidente dos Estados Unidos será ou não autorizado a regressar. Muitas associações e peritos pedem-lhe que não deixe regressar o bilionário republicano, que enfrenta atualmente um processo de 'impeachment' (destituição).

Os membros do conselho de supervisão do Facebook podem aprovar o bloqueio da conta por um período indefinido, ou exigir que o Facebook permita que o antigo chefe de estado, que foi expulso da rede após os motins de 6 de janeiro no Capitólio, regresse.

"A nossa mensagem é simples: rescindir a proibição de Trump seria um convite à violência, ao ódio e à desinformação que custará vidas e minará a democracia", escreveu numa carta um grupo anti-Facebook ironicamente chamado "Real Facebook Oversight Board", segundo a Afp.

"Alguns podem dizer que se trata de uma questão de liberdade de expressão, mas estão errados", refere a missiva, acrescentando que "Donald Trump pode fazer entrevistas, pode ir à Fox News, pode escrever artigos de opinião ou enviar e-mails".

"Ninguém tem o 'direito' inerente de utilizar uma plataforma de redes sociais para espalhar desinformação e incitar ao ódio uma e outra vez ou ter a sua mensagem amplificada por algoritmos", conclui a carta.

O antigo inquilino da Casa Branca é acusado no Senado de "incitar à insurreição" no assalto ao Capitólio no dia 6 de janeiro.

Donald Trump é acusado pelas suas repetidas alegações de fraude eleitoral, que são infundadas, e pelas suas palavras de encorajamento às suas centenas de apoiantes que invadiram violentamente o edifício do Parlamento dos Estados Unidos.

Um ataque que chocou tanto no país como no estrangeiro.

"A remoção de um líder político das plataformas deve ser um último recurso, dados os benefícios (para a democracia) do debate político robusto e da proteção da retórica relacionada com as eleições. Mas as ações de Trump justificam a sua proibição indefinidamente", escreveu um grupo de professores de direito e filosofia de várias universidades da Califórnia.

"Se as plataformas tivessem dado a Trump acesso contínuo a grandes audiências, ele teria provocado mais violência e prejudicado ainda mais a transição de poder", acrescentaram os signatários, incluindo Alex Stamos da Universidade de Stanford e antigo chefe de segurança no Facebook.

O Twitter, que também tinha decidido banir Trump da sua plataforma por incitação repetida à violência, não o deixará regressar, mesmo que volte a candidatar-se à Casa Branca.

"De acordo com as nossas regras, quando se é expulso da plataforma, é-se expulso da plataforma, quer se seja um comentador, um CFO, ou um antigo ou atual político", justificou na CNBC na quarta-feira o CFO do Twitter, Ned Segal.

Jack Dorsey, o fundador e chefe da rede do twitter, sentiu no entanto a necessidade de detalhar a sua posição em meados de janeiro, tendo explicado que era o passo "certo" a dar, mas que, no entanto, constituía um "fracasso na promoção de uma conversa saudável" e estabelecia um precedente "perigoso" em relação ao poder detido pelas grandes empresas.

Donald Trump era seguido por cerca de 88 milhões de pessoas no Twitter, o seu principal meio de comunicação.

A expulsão de Trump da rede twitter foi amplamente saudada, mas também recebeu críticas de associações e líderes, como a Chanceler Angela Merkel, preocupados com o poder das empresas tecnológicas sobre a liberdade de expressão.

O conselho de supervisão do Facebook foi recentemente criado por iniciativa do grupo californiano, que está ansioso por ganhar credibilidade na questão da moderação, depois de numerosos escândalos.

Os membros independentes deste conselho do Facebook, que são figuras proeminentes da sociedade civil, são responsáveis pela avaliação das medidas da plataforma sobre determinados conteúdos considerados problemáticos e pela emissão de pareceres vinculativos.

No final de janeiro, resolveu as suas primeiras disputas, sobre assuntos que iam desde o peito em topless para uma campanha contra o cancro até às tensões políticas na Birmânia.

A sua decisão sobre Donald Trump é obviamente aguardada com expectativa, como o demonstra a inundação de opiniões recebidas até hoje, quando terminou o prazo para o público dar a sua opinião.

Muitas ONG viram isto como uma oportunidade para recordar o papel que acreditam que as redes sociais desempenham, onde movimentos violentos conseguiram organizar-se durante anos, espalhar falsos rumores e reunir muitos utilizadores.

"O Facebook permitiu meses de mentiras do Trump sobre as eleições porque chamavam a atenção dos utilizadores e davam lucros à plataforma", declarou Jim Steyer, presidente da associação Common Sense Media. Ao deixar fazê-lo, argumenta Steyer, "o Facebook quase destruiu a nossa democracia.